Con el objetivo de reducir riesgos durante las celebraciones del 15 de septiembre, Bomberos Jalisco exhortó a la población a extremar precauciones en el uso de tanques de gas y calentadores al preparar alimentos, pues las explosiones por acumulación de gas y las fugas son los incidentes más frecuentes en estas fechas.

El titular de la corporación, Sergio Ramírez, advirtió sobre prácticas peligrosas como acostar los cilindros para consumir el gas en fase líquida o utilizar mangueras de baja calidad.

“Eviten acostar los cilindros, hay quienes los acuestan para que el gas se consuma en su fase líquida y aumente la cantidad de energía calórica, esto representa un riesgo importante, los reguladores no están diseñados para que se consuma el gas de esta manera, muchas de las mangueras son mangueras tramadas que normalmente los venden en todos lados, y si no se tiene cuidado con estas mangueras el uso y el movimiento puede hacer que se rompan y generen fugas”.

El especialista también recomendó tener cuidado con el manejo de ollas y recipientes con líquidos calientes, al recordar que la mayoría de los accidentes en estas fechas ocurren dentro del hogar. (Por Edgar Flores Maciel)