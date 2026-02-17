Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Alejandra Giadans, presentaron una propuesta para garantizar que el 100 por ciento de las unidades del transporte público en Jalisco cuenten con sistema de geolocalización, con el objetivo de mejorar el monitoreo del servicio.

La medida permitiría a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de las unidades y estimar el tiempo de llegada.

“Esto significa que ahora las y los usuarios sabrán exactamente dónde está su camión y en cuánto tiempo podrá llegar a la ubicación donde ellos estén. También las autoridades podrán vigilar de manera más efectiva y cercana que se respeten principalmente los horarios. Además, las unidades monitoreadas para que estas no modifiquen su ruta y estas haga la ruta completa y que hagan todas las paradas autorizadas”.

De manera adicional, las legisladoras propusieron actualizar los criterios para la obtención de la licencia de transporte público, con el fin de incrementar el número de conductores y reducir el déficit existente en el sector. (Por Marck Hernández)