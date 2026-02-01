Lo habían reportado como desaparecido, pero estaba extraviado en la barranca de Huentitán.
Una familia reportó al 911 la ausencia por varios días de un hombre de 32 años, quien había salido a caminar a la barranca, pero no volvió a casa.
Emilio García, comandante de Bomberos Guadalajara, detalló que tras una búsqueda localizaron al hombre extraviado.
“Desplegamos a nuestro personal realizando una búsqueda en compañía de personal de Comisaría de Guadalajara y Guardabosques, en donde se localiza a un masculino, de 32 años, el cual nos refiere que ya tenía dos días en la barranca, que había perdido la ubicación. Afortunadamente se encuentra ileso, únicamente presenta deshidratación leve y ya fue valorado por personal médico de igual manera desplegamos a nuestro dron para poder hacer”.
El hombre extraviado, ahora encontrado fue llevado a un puesto de socorros para luego reunirse con su familia. (Por Gustavo Cárdenas)
Localizan a hombre que tenía dos días perdido en la Barranca de Huentitán
Lo habían reportado como desaparecido, pero estaba extraviado en la barranca de Huentitán.