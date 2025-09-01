Ante el elevado número de muertes por accidentes de tránsito que se registran cada año en el estado, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans, presentó una iniciativa de educación vial dirigida a estudiantes y futuros docentes, con el propósito de fortalecer la conciencia y la cultura vial desde las aulas.

“Los objetivos son claros: fomentar una cultura vial mediante programas transversales y graduales; utilizar materiales educativos como libros, videos y juegos interactivos; realizar actividades prácticas y lúdicas, y seguir desarrollando esta conciencia, responsabilidad y empatía”.

Giadans señaló que el enfoque principal es la prevención, además de resaltar la jerarquía de la movilidad, con especial respeto hacia peatones y ciclistas.

Durante la presentación, autoridades estatales reconocieron la importancia de impulsar la formación vial como herramienta para reducir los accidentes, y destacaron programas ya existentes como el alcoholímetro, que ha contribuido a disminuir los incidentes fatales. (Por Marck Hernández)