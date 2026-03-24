Las diputadas locales Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas presentaron una iniciativa para que la Secretaría de Transporte retome el servicio de transporte público nocturno en Jalisco.

La legisladora Ochoa indica que la propuesta plantea beneficiar a trabajadores nocturnos mediante ahorros en sus traslados, además de contribuir a la disminución de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y fortalecer la actividad económica nocturna.

“No todos los trabajadores se van a ir en transporte privado a su casa. Hay 3 elementos que hay que destacar: primero, generar un ahorro económico en los traslados de las personas que laboran en la noche; el segundo, reducir los accidentes por ingesta de alcohol o actividades de diversión o turismo u ocio; y el tercero, apoyar la reactivación económica de la ciudad”.

Por su parte, Tonantzin Cárdenas estimó una demanda de 34 mil usuarios, con la operación de 50 unidades en un horario de 10:00 de la noche a 06:00 de la mañana.

El proyecto contempla un costo operativo de 43 millones de pesos, el cual calificó como una deuda pendiente con la ciudadanía. (Por Marck Hernández)