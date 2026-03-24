Las diputadas locales Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas presentaron una iniciativa para que la Secretaría de Transporte retome el servicio de transporte público nocturno en Jalisco.
La legisladora Ochoa indica que la propuesta plantea beneficiar a trabajadores nocturnos mediante ahorros en sus traslados, además de contribuir a la disminución de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y fortalecer la actividad económica nocturna.
“No todos los trabajadores se van a ir en transporte privado a su casa. Hay 3 elementos que hay que destacar: primero, generar un ahorro económico en los traslados de las personas que laboran en la noche; el segundo, reducir los accidentes por ingesta de alcohol o actividades de diversión o turismo u ocio; y el tercero, apoyar la reactivación económica de la ciudad”.
Por su parte, Tonantzin Cárdenas estimó una demanda de 34 mil usuarios, con la operación de 50 unidades en un horario de 10:00 de la noche a 06:00 de la mañana.
El proyecto contempla un costo operativo de 43 millones de pesos, el cual calificó como una deuda pendiente con la ciudadanía. (Por Marck Hernández)
Proponen reactivar el transporte nocturno en Jalisco
Las diputadas locales Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas presentaron una iniciativa para que la Secretaría de Transporte retome el servicio de transporte público nocturno en Jalisco.