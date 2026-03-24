A poco más de dos semanas de detectado un derrame de petróleo en el Golfo de México, aún se desconoce quién o quiénes son los responsables de esta tragedia ambiental, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ayer estuvo ahí el director de Pemex, me envió una nota de cómo se está haciendo la limpieza, el secretario de Marina me dio un informe hoy por la mañana, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza, pero la causa del derrame y todo pues tienen que analizarse de manera interdisciplinar para realmente conocer. Y le hemos pedido a la Fiscalía también, frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer este derrame, sus impactos que está teniendo, etcétera. —¿Pero entonces ya se tiene identificada a la empresa responsable? —Todavía no se tiene identificada. Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada”.

Y es que hasta ahora, la mancha ha afectado alrededor de 600 kilómetros de costa. (Por Arturo García Caudillo)