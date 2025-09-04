Ante el malestar ciudadano por largos recesos, puentes vacacionales y constantes faltas de diputados con goce de sueldo, la legisladora de Morena por Nayarit, Andrea Navarro Pérez, propuso reformar la Ley Orgánica del Congreso para obligar a los congresistas a cumplir con la tarea legislativa.

“Y que el pueblo tenga claro o que se modifique la percepción de que en éstos tiempos el legislador, el representante popular, desde el legislativo federal no trabaja”.

La diputada Morenista pidió a su bancada apoyar la iniciativa para cambiar la imagen de la Cámara de Diputados. (Por Felipe Barrera Jaramillo)