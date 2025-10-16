El diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, presentó una propuesta de exhorto al Gobierno de Jalisco para implementar un subsidio dirigido a jóvenes que renten una vivienda por primera vez, con el fin de facilitar su acceso al mercado habitacional.
El legislador explicó que el programa buscaría beneficiar a 8 mil jóvenes, otorgando un apoyo equivalente al 50 por ciento del costo promedio de la renta, que en la Zona Metropolitana de Guadalajara ronda los 5 mil pesos mensuales.
“Que el Estado apoye a 8 mil jóvenes a acceder a la vivienda adecuada. Si vamos al promedio de la vivienda en Jalisco, tiene un costo de 5 mil pesos mensuales por renta en la ZMG. Lo que está proponiendo este exhorto, este acuerdo legislativo, es que el Estado subsidie a 8 mil jóvenes con 2 mil 500 pesos mensuales, es decir, el 50 por ciento de su renta durante seis meses. ¿Qué representan estos 2 mil 500 pesos mensuales? El 25 % de su salario promedio en este estado”.
La bancada emecista argumenta que la medida busca garantizar el derecho a la vivienda y reducir la carga económica que representa el pago de alquiler para los jóvenes que recién se independizan. (Por Marck Hernández)
Proponen subsidio estatal para jóvenes que renten por primera vez en Jalisco
