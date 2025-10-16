El diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, presentó una propuesta de exhorto al Gobierno de Jalisco para implementar un subsidio dirigido a jóvenes que renten una vivienda por primera vez, con el fin de facilitar su acceso al mercado habitacional.

El legislador explicó que el programa buscaría beneficiar a 8 mil jóvenes, otorgando un apoyo equivalente al 50 por ciento del costo promedio de la renta, que en la Zona Metropolitana de Guadalajara ronda los 5 mil pesos mensuales.

“Que el Estado apoye a 8 mil jóvenes a acceder a la vivienda adecuada. Si vamos al promedio de la vivienda en Jalisco, tiene un costo de 5 mil pesos mensuales por renta en la ZMG. Lo que está proponiendo este exhorto, este acuerdo legislativo, es que el Estado subsidie a 8 mil jóvenes con 2 mil 500 pesos mensuales, es decir, el 50 por ciento de su renta durante seis meses. ¿Qué representan estos 2 mil 500 pesos mensuales? El 25 % de su salario promedio en este estado”.

La bancada emecista argumenta que la medida busca garantizar el derecho a la vivienda y reducir la carga económica que representa el pago de alquiler para los jóvenes que recién se independizan. (Por Marck Hernández)