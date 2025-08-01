La alerta en las costas de Jalisco se mantiene, esto por la temporada de ciclones 2025, pues los fenómenos meteorológicos podrían presentarse hasta finales de noviembre, por lo que población y autoridades deben mantenerse atentos, declaró Eduardo Díaz, director de información y seguimiento de Protección Civil Jalisco.
“El temporal de ciclones tropicales concluye el último día de noviembre aún no podemos determinar la cantidad de agua sino hasta que cierre la temporada para poder hacer un balance. Aunque ha sido evidente que hemos tenido precipitaciones un poco por arriba del promedio, como BIEN lo ha confirmado el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara”.
El pronóstico, según los expertos, es que octubre terminará con cierta calma en cuanto a lluvias y ciclones, sin embargo, para noviembre podría reactivarse la actividad. (Por Gustavo Cárdenas)
