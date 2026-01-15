La iniciativa presidencial de reforma electoral busca fortalecer el sistema electoral y garantiza la democracia, pero sobre todo, es una propuesta que le va a gustar a todos, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Para que no digan, porque ya la calificaron, ya le pusieron ‘Ley Maduro’, ya hay debate, de que la presidenta es una autoritaria, pus si ni hemos presentado la propuesta. Ni se le quita la autonomía al INE, ni estamos diciendo que ya ahora solo los que ganen uninominalmente la elección van a tener representación en las cámaras. También el tema del número de regidores en los municipios, porque hay municipios que tienen una cantidad de regidores que no tiene caso. Es una propuesta que le va a gustar a todos”.

Señaló haber revisado personalmente la propuesta de los ex consejeros electorales y que la del INE es tan grande que no le ha dado tiempo de revisarla toda. Finalmente, consideró que la iniciativa será presentada probablemente la primera semana de febrero. (Por Arturo García Caudillo)