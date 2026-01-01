Un elemento de Guardavidas de Protección Civil de Puerto Vallarta rescató a un bañista que fue arrastrado por una corriente de retorno en Playa Camarones.

El incidente ocurrió ayer, cuando el afectado no logró avanzar hacia la orilla debido al oleaje.

El rescatista ingresó de inmediato al mar y le entregó una tabla de apoyo que permitió guiarlo hasta un punto seguro.

La corporación difundió un video del operativo y llamó a la población a seguir las indicaciones de seguridad, especialmente ante la presencia de banderas rojas, amarillas y moradas en distintas playas.

Protección Civil recordó que las emergencias pueden reportarse al 911, al teléfono 32 21 78 80 00 o vía correo y redes oficiales. (Por Edgar Flores Maciel)