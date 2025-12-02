Diciembre para muchos es mes de vacaciones, y ante la salida de miles de tapatíos a sitios turísticos o incluso fuera del país, la directora de Protección Civil de Guadalajara, Jeeny de la Torre, da recomendaciones básicas para los que abandonarán temporalmente los hogares, esto para evitar incidentes o robos.

“Si eleges tener un árbol natural, hay que tenerlo regado para que se mantenga fresco, ya que los árboles secos tienen mayor incidencia en prenderse; inspeccionar los cables y enchufes y las recomendaciones generales. Por si salen de vacaciones, evitar conducir en estado de ebriedad o sustancias tóxicas; revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo previo a la salida de carretera y evita el uso del celular al conducir; respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.”

Asimismo, se recomienda avisar a familiares o vecinos sobre los días de ausencia. (Por Gustavo Cárdenas)