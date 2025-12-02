Con la publicación del acuerdo que refuerza el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal para contener el gusano barrenador del ganado en México, se pusieron en marcha nuevas acciones de control y erradicación de dicha plaga en el país.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que amplía las medidas para prevenir, controlar y erradicar al gusano barrenador con el apoyo de todos los sectores relacionados con la producción pecuaria.

Ahora los movilizadores de ganado deben cumplir con las disposiciones legales y presentar el Certificado Zoosanitario de Movilización para cualquier traslado de animales.