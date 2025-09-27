Elementos de Protección Civil supervisaron las instalaciones de la nueva Arena Guadalajara, que abrirá sus puertas el jueves.

El recorrido permitió afinar los últimos detalles de seguridad para la primera noche de conciertos en el recinto, que tendrá capacidad para 20 mil asistentes.

Tras la inauguración, se esperan presentaciones de Yuri, José Madero y Tyler, en un espacio que promete revolucionar la oferta de espectáculos en la ciudad.