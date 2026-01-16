Se calentaron los ánimos. Apenas fue anunciada la intervención de avenida Constituyentes en la colonia Constitución, en Zapopan, y este viernes más de mil tianguistas alzaron la voz para exigir respuestas al ayuntamiento.

¿Cuánto durarán las obras? ¿Dónde trabajarán mientras tanto? ¿Qué garantía hay de su regreso tras los trabajos? Así lo manifestaron.

“Estoy seguro que 300 no nos acomodamos aquí, pero mínimo con eso ya podemos nosotros también trabajar en algo, pero ya no queremos más. Es que voy a ver, es que para mañana ya no queremos sobre la marcha. Supuestamente este proyecto se sabe desde diciembre; increíblemente, te enteraste el viernes y nosotros ya ocupamos soluciones”.

Las obras sobre avenida Constituyentes comenzarán este lunes 19 de enero y durarán seis meses, pero aún no hay acuerdo con los tianguistas. (Por Gustavo Cárdenas)