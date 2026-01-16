Giovanni “N”, alias El Berraco, identificado como presunto reclutador de personas sudamericanas para esquemas de rifas colombianas y préstamos “gota a gota”, fue detenido en la colonia Americana por policías estatales, elementos de la Defensa, Guardia Nacional y personal del INM.

La captura ocurrió tras una denuncia anónima que alertó sobre dos personas en motocicleta que exigían dinero mediante amenazas.

Los sospechosos intentaron huir, pero fueron alcanzados en López Cotilla y Penitenciaría.

A la mujer que lo acompañaba, identificada como Danna Paola, se le aseguraron ocho envoltorios con crystal. Ambos están señalados por extorsionar en la zona del Mercado Corona.

Giovanni tenía una identificación colombiana y resultó estar en situación migratoria irregular, por lo que fue entregado al INM; la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Con este caso suman cinco sudamericanos detenidos por delitos similares en la ZMG.