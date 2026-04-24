La Guardia Nacional realizó un operativo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para revisar que los taxis de la ciudad y de plataformas digitales no dejen pasaje en la terminal aérea.

Anoche, más de un centenar de taxistas protestaron en diferentes vialidades de la ciudad, como avenida Vallarta e Hidalgo para manifestar su rechazo al operativo y al retiro de varias de sus unidades.

Ante esta situación, la administración del Aeropuerto Internacional de Guadalajara envió una alerta a los pasajeros en la que advertía que la entrada y salida de la terminal aérea se encontraba congestionada, por lo que pidió tomar precauciones y anticipar traslados.