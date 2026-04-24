Las vacaciones de Semana Santa nos dejaron más de siete millones de visitantes extranjeros y una derrama económica superior a los 30 mil millones de pesos, así lo informa la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

“Esta Semana Santa pues nos dejó más de siete millones de visitantes extranjeros, que es cuatro por ciento más que la Semana Santa del 2025; y en turistas, casi cuatro millones de turistas, que corresponde al cuatro por ciento más, es el número más alto antes de pandemia, recuerden que siempre nos comparamos con el 2019, que son los números prepandémicos, y es la Semana Santa más alta. Y la derrama económica, que es importantísima, es decir, están gastando más en nuestro país en esta Semana Santa los turistas, alcanzamos más de 30 mil 740 millones de pesos”.

Y en cuanto a ocupación hotelera, el promedio nacional superó el 74 por ciento, aclarando que hoy en día existen casi cinco mil hoteles más que antes de la pandemia. (Por Arturo García Caudillo)