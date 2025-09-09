El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye una partida de hasta 12 mil 506 millones de pesos para la construcción del tren Irapuato–Guadalajara, considerado dentro de los programas y proyectos prioritarios de inversión del Gobierno federal para el próximo año.

En contraste, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, señaló que el presupuesto proyectado para la institución presenta una reducción del 56 por ciento, lo que calificó como un error que deberá corregirse en la Cámara de Diputados.

“En las correcciones verán que hay un error porque es incluso ilegal. Hago votos para que crezcamos conforme a la inflación. Si es más, muchísimo mejor. Por lo pronto, al menos la inflación real”. (Por Marck Hernández)