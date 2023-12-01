La depresión es una de las principales causas por las que un niño o niña piensa en el suicidio, la cual puede deberse a múltiples detonantes como abuso sexual, maltrato, acoso escolar o problemas familiares como el divorcio de los padres, indica el Jefe del Servicio de Paidopsiquiatría del Hospital Civil, Miguel Ángel Flores Tinajero.

“Primero, tiene factores familiares que a lo mejor ya tuvieron este fenómeno en alguno de sus familiares, segundo es que tienen dificultades en familia, de pareja, los padres, que van a afectar a los niños. Situaciones graves de maltrato infantil”.

Este 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, por lo que especialistas de la UdeG, invitan a la población a informarse y a cambiar la narrativa, esto es, a hablarlo en lugar de ocultar cuando alguien tiene ideación suicida. (Por Gricelda Torres Zambrano)