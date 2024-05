Tras la polémica que se originó por el gol anulado a Pavel Pérez de Chivas en el juego de ida de cuartos de final ante el Toluca, la Comisión de Árbitros publico este jueves, el audio original entre el silbante, Oscar Mejía y el VAR.

“No es una mano inmediata, sin embargo, tengo una mano deliberada, ahí la mando derecha, tengo otra toma que muestra claro como se mueve el balón después de que el pega en la mano ahí; ok déjala correr, ahora déjame esa por favor, sí la mano ocupa un espacio ahí cuando se acomoda el balón, toca el balón, toca la mano juega y… correcto ahí ya no hay mano, no es mano inmediata ya no es inmediata porque hay un toque del jugador numero 8 del Toluca, correcto”.

Finalmente la anotación no contó y eso dejó muy molesto al director deportivo de las Chivas, Fernando Hierro, quien al terminar el encuentro fue a reclamarle al árbitro.

(Por Manuel Trujillo Soriano)