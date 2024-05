Con la experiencia de haber competido casi 15 años en la Olimpiada Nacional, el medallista olímpico Germán Sánchez, asegura que Jalisco tiene como rival directo sus mismos resultados, por lo cual es garantía que los atletas del Code repitan con el título ahora en los llamados Juegos Nacionales Conade. Esto luego de que Jalisco suma 22 títulos de esa índole de forma consecutiva.

“Pues sí, la verdad que veo pues motivado a toda la gente he tenido la oportunidad de estar en diferentes deportes y tienen la meta muy clara. Somos nuestro propio rival Jalisco, ese rival más fuerte y creo que para ser mejor que Jalisco está muy complicado”.

El propio Germán dijo que para él, fue de gran crecimiento ser incluido en la selección de clavados desde niño y tener el roce en la Olimpiada Nacional.

“Les recomiendo a los atletas que disfruten, y que si de pronto no se gana una medalla, su carrera no está terminada sino que en estas competencias se puede innovar”, dijo además el llamado Duva Sánchez. (Por Martín Navarro Vásquez)