El español Albert Espigares, quien se desempeñaba como director de fuerzas básicas del club, se convirtió este jueves oficialmente en el nuevo entrenador del Puebla, de cara al próximo Torneo de la Liga MX, informó la institución de la Franja en un comunicado.

El argentino, Hernán Cristante dejó el cargo al finalizar el torneo en el último lugar, tras un semestre muy complicado en el que previamente Pablo Guede también dio un paso al costado.

Espigares, impulsó a 10 canteranos para que lograran debutar en la Primera División: “Por ello le damos continuidad a lo sembrado, pues creemos firmemente que Espigares consolidará el trabajo realizado durante todo este periodo”, indicó el club poblano. (Por Manuel Trujillo Soriano)