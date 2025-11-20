De las cuarenta personas adultas detenidas el sábado pasado por los disturbios y daños causados en el Centro de Guadalajara, únicamente ocho fueron vinculadas a proceso. La audiencia que se prolongó cerca de ocho horas representó un revés para la Fiscalía de Jalisco y el Gobierno estatal, ya que entre los treinta y dos liberados habría al menos nueve de los diecisiete señalados por el gobernador Pablo Lemus como individuos de “alta peligrosidad”.

De los ocho vinculados, siete permanecerán en prisión preventiva justificada por seis meses, mientras que la octava persona llevará su proceso en libertad. A todos se les imputó únicamente el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; no se acreditaron cargos por agresiones contra representantes de la autoridad. (Por Edgar Flores Maciel)