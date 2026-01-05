La ciudad de Puebla obtuvo un récord Guinness al elaborar la rosca de Reyes monumental más grande del mundo, integrada por diecinueve mil diez piezas de pan de treinta centímetros, que en conjunto alcanzaron seis kilómetros de longitud.

La certificación se realizó en el zócalo poblano, donde más de diez mil personas degustaron el pan junto a autoridades municipales y estatales.

La rosca fue elaborada artesanalmente por decenas de panaderos locales y también obtuvo el reconocimiento a la línea de panes más larga del mundo, avalada por el organismo Guinness tras supervisar su producción, traslado y montaje.