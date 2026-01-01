Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Pedro “N”, alias “El Sagitario”, presunto operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva.
Junto con él fueron vinculados tres hombres más por presunta posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo, así como narcóticos con fines de comercio.
Los cuatro permanecerán internados en el penal del Altiplano mientras se realiza la investigación complementaria.
Ordenan prisión preventiva para “El Sagitario”, presunto líder operativo de los Beltrán Leyva
