Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Pedro “N”, alias “El Sagitario”, presunto operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Junto con él fueron vinculados tres hombres más por presunta posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo, así como narcóticos con fines de comercio.

Los cuatro permanecerán internados en el penal del Altiplano mientras se realiza la investigación complementaria.