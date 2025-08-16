Inició la fecha 5 de la Liga MX con una nueva derrota del Puebla que cayó en el estadio Cuauhtémoc 2-0 ante el Atlético de San Luis. Los Goles fueron obra del brasileño Joao Pedro en dos ocasiones.

Al final del juego el Argentino Pablo Guede renunció como técnico de la franja.

“Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad que estoy super agradecido. Me voy con un montón de amigos que me hicieron el día a día muy agradable, se lo quiero agradecer de corazón, a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento”.

Los poblanos se quedan con tres puntos, en el lugar 16 de la clasificación del Torneo Apertura. (Por Martín Navarro Vásquez)