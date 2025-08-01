Una intensa tormenta acompañada de granizo provocó inundaciones y severos encharcamientos este viernes en varios puntos de la ciudad, especialmente en Tlaquepaque.

Colonias como Parques de Santa María, Parques del Bosque y Santa María Tequepexpan quedaron cubiertas por gruesas capas de hielo que inmovilizaron vehículos.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron para retirar el granizo de las llantas y liberar el tránsito.

En Zapopan también se reportaron encharcamientos, apagones en zonas como Paseos del Sol y la caída de al menos un árbol en Sierra de Tapalpa y Río Tepalcatepec.