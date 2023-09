Los Camoteros del Puebla lograron ganar por segunda vez consecutiva con Ricardo Carvajal como técnico interino, al vencer 3-0 a Xolos en el Estadio Cuauhtémoc en el arranque de la fecha 7 de la Liga MX.

Kevin Velasco (8′), Guillermo Martínez (37′) y en autogol Lucas Cavallini (53′), anotaron para el gran triunfos de los poblanos.

En Ciudad Juárez, los Bravos se apuntaron un buen triunfo al imponerse en casa a Mazatlán, 3-1.

Los goles para la victoria de los de Juárez, fueron de Diego Valoyes (13′), Aitor García (34′) y Avilés Hurtado (60′). David Colman (45’+8′) fue quien descontó por los de Sinaloa, que además acabaron 10 por la expulsión de Jair Díaz al 83′.

Para hoy destaca el clásico Cruz Azul Vs América, además de los juegos: León Vs Necaxa, Santos-Pumas y Tigres Vs Gallos Blancos. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoPueblaFC)