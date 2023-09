William Everett Preston, mejor conocido como Billy Preston, fue un músico de soul estadounidense.

De forma adicional a su carrera en solitario, premiada con varios Grammys, Preston colaboró con grandes nombres de la industria musical como The Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., Sly Stone, Aretha Franklin, The Jackson 5, Quincy Jones, Richie Sambora, John Lennon y Red Hot Chili Peppers.

Debido a su implicación en las sesiones de grabación de Let It Be es uno de los numerosos personajes en ser acreditados como el “quinto Beatle”.