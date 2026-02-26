El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, informó que el municipio avanza en la recuperación luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero, cuando se presentaron bloqueos, incendios y actos vandálicos en distintos puntos del puerto en el contexto de un operativo federal de alcance nacional.

Añadió que actualmente “se han realizado trabajos de liberación de vías, de bloqueos y de estabilización en el ánimo social”.

Dijo que fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen presencia reforzada en la ciudad, lo que ha permitido retomar el transporte público, así como las actividades económicas y escolares.