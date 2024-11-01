En un hecho por demás inusitado, la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, fue demandada por el político Carlos Imaz, ex esposo de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, alegando que durante la campaña del 2024 le había provocado un daño moral.

“Me demanda por un supuesto daño moral, yo siempre he dicho que para demandar por daño moral hay que tener moral. Cuando haces un debate político la libertad de expresión es más amplia. Yo me defendí de algo que la presidenta dijo, yo señalé que su ex marido estaba tomando dinero en una foto que presenté en el debate y ese es el motivo de la demanda que me hace el señor Carlos Imaz”.

Gálvez Ruíz habló con el juez y le explicó, por lo que dice tener plena confianza en el juzgador, asegurando además que probablemente Imaz ya se había gastado el dinero que recibió del empresario Carlos Ahumada y por eso ahora demandaba, en busca de más dinero. (Por Arturo García Caudillo)