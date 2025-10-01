En víspera del recorrido que realizará el gobernador por la zona afectada, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Fernando Munguía González, confirma que está ya en curso el trámite para la declaratoria de emergencia por las lluvias del pasado fin de semana.

“Yo ya estuve también firmando los documentos para hacerlos llegar al estado. Hay que recordar que el estado permanece con este fondo, el FOEDEN, Fondo para Desastres Naturales y úes, se ha estado apoyando”.

Munguía González informa que este jueves se entregará el apoyo con recursos del FOEDEN a los daminificados por las inundaciones del pasado 19 de septiembre. Reitera que los afectados todavía hoy en albergues, regresarán a sus casas en cuando Protección Civil considere que ya hay condiciones. (Por Gricelda Torres Zambrano)