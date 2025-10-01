Una noche intensa, vibrante y dulce se vivió este martes en el Auditorio Benito Juárez, en el marco las Fiestas de Octubre, con la presentación de Enjambre.

Horas antes del concierto, decenas de fans ya se congregaban en el lugar, muchos de ellos ataviados con diademas, broches y prendas alusivas a abejas, en homenaje al nombre y estilo de la banda.

A lo largo de la noche, Enjambre llevó al público por un viaje a través de distintas etapas de su trayectoria musical, con temas como “Dama Demencia”, “Madrugada” y “Cámara de Faltas”. El repertorio osciló entre la melancolía y la euforia, generando una montaña rusa de emociones.

La conexión entre la banda y su público fue absoluta, por lo que para cerrar la noche, Enjambre interpretó “Vínculo”, reafirmando la relación única y entrañable que mantienen con su audiencia tapatía. (Por Katia Plascencia Muciño)