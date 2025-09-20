Puerto Vallarta será este sábado la sede de la edición 67 de los Premios Ariel, el máximo galardón del cine mexicano, que reconocerá a 42 producciones en 24 categorías.

La ceremonia, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de la ciudad.

Entre las películas más nominadas destacan “La cocina” de Alonso Ruizpalacios con 13 candidaturas, “No nos moverán” de Pierre Saint Martin y “Sujo” de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, ambas con 10.

En actuación figuran Alfonso Dosal, Raúl Briones, Manuel García Rulfo y Juan Jesús Varela, mientras que en la rama femenina Adriana Paz, Fiona Palomo, Luisa Huertas, Naian González Norvind y Rooney Mara marcan una competencia de alto nivel. (Por Katia Plascencia Muciño)