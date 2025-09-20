El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical siete evolucionó a la tormenta tropical “Gabrielle” en el Atlántico central.

El sistema se ubica a mil 745 kilómetros al este de las Antillas Menores y a más de 4 mil 200 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

Se prevé que alcance la categoría de huracán en las próximas horas, aunque no representa riesgo para México ni para el continente.