Los Pumas cerraron el torneo de Clausura con una victoria de 2-0 sobre Pachuca, de visita al estadio Hidalgo, al continuar la fecha 17, última de la fase regular.

Fue el décimo triunfo de los de la UNAM y fue gracias a los goles de Uriel Antuna y Robert Morales de penal. A los Tuzos les afectó la expulsión apenas al minuto seis de iniciado el juego de Brian García.

Pumas se coloca de líder de manera provisional con 36 puntos a la espera de lo que haga Chivas que tiene 35 y juega ante Xolos. (Por Martín Navarro Vásquez)