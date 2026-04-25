Los Tigres aseguraron el pase a la liguilla al vencer 5-1 al Mazatlán, equipo que se despide así de la primera división.

Los del Norte llegan a 25 puntos y avanzan a la fase final. Los goles fueron de Juan Brunetta en dos ocasiones, mas tantos de Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera. Gabriel López, descontó por los mazatlecos.

Por cierto que la afición de Tigres despidió a André Pierre Gignac con un mosaico gigante con su imagen y una bandera de Francia en las gradas. (Por Martín Navarro Vásquez)