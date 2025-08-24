Los Pumas sigue sin poder ganar en CU en el presente Torneo, luego de empatar a cero goles con el Puebla la tarde de este domingo en el estadio Olímpico México’68. Fue un encuentro aburrido con pocas jugadas atractivas para la tribuna, como la una anotación que consiguió el colombiano Álvaro Angulo, quien regreso a la alineación tras dos juegos de suspensión, pero que fue bien anulada por fuera de lugar. Por segundo partido consecutivo la afición abucheó al delantero Guillermo “Memote” Martínez al salir de cambio por Aaron Ramsey, quien hizo su debut con la camiseta auriazul. El que no apareció ni en la banca de los Universitarios fue JJ Macías quien recientemente se incorporó al equipo de la UNAM

Con el conjunto de la Franja debuto como entrenador, Hernán Cristante, aunque el equipo Poblano va a necesitar más que su presencia para mejorar en el torneo.

El último juego de la fecha 6, entre Atlas-América a celebrarse en el estadio Jalisco se reprogramó por la lluvia y tormenta eléctrica de esta tarde en las inmediaciones del Coloso de la Calzada Independencia. Por el momento trae un retraso de alrededor de una hora.

(Por Manuel Trujillo Soriano)