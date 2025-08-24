El Juego 4 de la Serie entre los Charros de Jalisco y los Algodoneros de Unión Laguna entró en pausa por lluvia, en la parte alta de la tercera entrada y se reanudará este lunes a partir de las 17:00hrs. Al momentos de la suspensión los visitantes tenían ventaja en la pizarra de 1 carrera por cero. Los Caporales ganan la SERIE AL MOMENTO 3 JUEGO POR CERO.

Por otro lado, los Diablos Rojos del México se colocaron a sólo un triunfo de asegurar su pase a la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol, tras derrotar este domingo, 13 carreras por 6 a los Pericos de Puebla en el estadio Estadio Hermanos Serdán. Con este resultado, la novena escarlata mantiene su paso invicto en la postemporada luego de 7 juegos disputados. Tomando en cuenta el cierre del año anterior, los Diablos llegan a 15 triunfos consecutivos playoffs. (Por Manuel Trujillo Soriano)