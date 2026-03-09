El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que presentó diversas propuestas orientadas a lograr una rápida salida política al conflicto con Irán.

Durante la llamada, ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Medio Oriente, marcada por la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

También abordaron otros temas internacionales, como la guerra en Ucrania y el impacto del conflicto en el mercado mundial del petróleo.

Según Moscú, la conversación fue “franca y constructiva”.