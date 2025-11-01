El Gobierno de Jalisco informó que la red carretera estatal ya opera con normalidad luego de los bloqueos y hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, aseguró que los 4 mil 500 kilómetros de carreteras estatales se encuentran libres de cierres y que los vehículos utilizados en los bloqueos ya fueron retirados.

El funcionario explicó que los daños más severos se presentaron en la carretera Mascota–Las Palmas–Puerto Vallarta, donde fue necesario habilitar un paso provisional de 4.5 kilómetros mientras continúan los trabajos de reconstrucción.

También se reportaron afectaciones en Chiquilistlán y en el acceso por Las Piedras, en Tapalpa.