El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que varias propuestas del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania son “inaceptables” para Moscú, lo que aleja por ahora la posibilidad de un acuerdo.

Aunque calificó como “necesarias” y “útiles” las conversaciones de cinco horas sostenidas esta semana con enviados de Washington, señaló que revisar cada punto implicó un “trabajo difícil”.

El plan impulsado por el presidente Donald Trump ha intensificado los esfuerzos diplomáticos desde el inicio de la invasión hace casi cuatro años, pero persisten desacuerdos clave, especialmente sobre la cesión de territorio ucraniano y las garantías de seguridad.

El enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán este jueves en Miami con el negociador ucraniano Rustem Umerov para continuar las discusiones.