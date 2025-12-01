Las leyes secundarias en materia de transparencia están próximas a presentarse para su discusión y eventual aprobación, con la finalidad de facultar a la Contraloría del Estado para asumir las funciones de garante de la transparencia que anteriormente correspondían al ITEI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, José Luis Tostado, indicó que aún está por definirse si dicha función recaerá directamente en la estructura de la Contraloría o en un órgano con independencia operativa dentro de la misma.

“El único punto que queda por definir es si es un nombramiento, digamos, que sea directamente en la estructura de la Contraloría o un órgano que pueda, dentro de la misma estructura, tener una independencia. Pero al margen de quién o cómo quede configurada la titularidad de esa representación, las propuestas incluyen mecanismos de participación ciudadana”.

Por su parte, la diputada del PAN, Claudia Murguía, sostuvo que la titularidad de este órgano debe ser designada por el Congreso del Estado y no por el Ejecutivo. (Por Marck Hernández)