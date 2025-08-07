El Kremlin confirmó que los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán en los próximos días, según informó el asesor ruso Yuri Ushakov.

Aunque la fecha exacta aún no se define, ambas partes ya trabajan en los preparativos.

Emiratos Árabes Unidos figura como posible sede, propuesta que surgió desde la Casa Blanca a través del emisario Steve Witkoff, quien se reunió con Putin esta semana.

La reunión, calificada como “constructiva” por Moscú, busca ser productiva en un contexto internacional tenso.

No se comentó sobre la eventual inclusión del presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Sería el primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019.