La inflación anual en México se ubicó en 3.51 por ciento durante julio de 2025, su nivel más bajo en el año y el segundo mes consecutivo con tendencia a la baja, revela el INEGI.

El alza mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 0.27 por ciento, impulsada principalmente por aumentos en productos como huevo, lechuga, nopales y transporte aéreo.

En contraste, bajaron los precios de frutas como uva, guayaba y papaya.