Ya no hay ninguna justificación para que todos los estudiantes regresen a clases presenciales, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí es importante el regreso a las clases presenciales: tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación, o pueden haber, para no ser tan estrictos, tan radicales, pero son mínimas. Ya se demostró que las niñas, los niños no corren riesgo de contagio. Es mínimo”.

Se han instaurado los protocolos sanitarios correspondientes, explicó. Llevamos casi dos meses desde que se regresó a clases presenciales y en el seguimiento que se hace no se ha detectado ningún problema. (Por Arturo García Caudillo)