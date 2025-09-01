En el marco de la Glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, refutó las críticas de la oposición y aseguró que no habrá aumento de impuestos.
“Porque no vamos a subir los impuestos, no les vamos a dar el gusto, tenemos que hacer nuestro trabajo primero. Creo que no tenemos derecho a tocar los impuestos si primero hay factureras allá afuera, personas en el sector aduanero que están evadiendo impuestos de comercio exterior”.
Por esta razón hizo un llamado a los diputados, tanto del partido en el poder como de la oposición, a que le ayuden, aprobando las reformas a la Ley Aduanera y al Código Fiscal, para que Hacienda tenga mayores facultades de recaudación. (Por: Arturo García Caudillo)
Que no habrá aumento de impuestos: Secretario de Hacienda
