Nuevamente con el fin solo ser rivales en la cancha, jugadores de Chivas y Atlas compartieron rueda de prensa, previo al juego del Clásico Tapatío que se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Jalisco, en donde estuvieron los jugadores hablando de la importancia del juego y que la violencia no aparezca.

El goleador de los Zorros Julio Furch, dice que la violencia no debe aparecer en el futbol.

“Lo principal, creo que todos estamos en cómo se vive el futbol y la pasión que transmite. Es un juego y creo que la rivalidad debe quedar dentro de la cancha. Es un espectáculo que damos adentro y que que la gente tanto local, visitante o imparcial que lo disfrute. Es un show que se debe venir a disfrutar, lo que menos queremos es que haya violencia”.

Por el lado del Guadalajara, Fernando Beltrán dice que el juego se debe ganar con buen futbol y con mucha actitud.

“Obviamente es ganar y gustar. En realidad creo que no hemos tenido un partido malo, hemos tenido un tiempo, el primero o el segundo. El sistema de juego que presentamos siempre ha sido el mismo en cada campo, no hemos cambiado nada, siempre buscamos ganar, y obviamente en este partido es ganar, más allá del sistema y de todo será por huevos y las ganas de sacar el resultado”.

El juego se llevará a cabo el domingo a las 19:00 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)