Es falso que haya persecución política en contra de la senadora del PAN, Lilly Téllez, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, luego que el viernes pasado hiciera una fuerte crítica de la legisladora sonorense por sus declaraciones a un medio de comunicación estadounidense.

“No, falso. Ni es nuestra intención ni desaforarla ni hacer una denuncia ni mucho menos, pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién. ¿Por qué? Las disputas que hay en México se resuelven en México. ¿Cómo voy al exterior a pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición. Pues no, ¿verdad? Hay que ponerla en su contexto. Pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando poner un… no, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador”.

Y es que Téllez García comentó ante la cadena Fox News, que desde su punto de vista era necesario que el Gobierno de Donald Trump apoyara a México en materia de seguridad. (Por Arturo García Caudillo)